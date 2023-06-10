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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قضية حجر.. منشور صادم من شاب ضد والده على فيسبوك

عقوق الوالدين
عقوق الوالدين

"عايز أرفع قضية حجر على أبويا أيه الأوراق المطلوبة"، منشور انتشر خلال الأيام القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثار حالة من الغضب الشديد بين رواد "السوشيال ميديا"، إذ كان "البوست" كالصاعقة التي وقعت على رؤوس المتابعين لـ"فيسبوك".

موجة من الخضة والغضب، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى لهجوم شديد على صاحب المنشور، الذي وصفه الرواد بالابن العاق.

وتنوعت التعليقات ما بين من يتذكر والديه ويترحم عليهم، ومن يدعو بالصحة والعمر الطويل لآبائه، وآخرون انهالوا على كاتب المنشور بالسباب والهجوم الشديد لقسوته تجاه والده.

وقد أمر الله عز وجل في كتابه الكريم، المسلمين كافة، ببر الوالدين، وذلك لفضلهما الكبير على أبنائهم.

وقال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

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