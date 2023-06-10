فارس كرم وملحم زين يلتقيان في حفلًا غنائيًا بعيد الأضحى

يحيي المطرب فارس كرم، يوم 30 يونيو الجاري، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات عيد الأضحي في بيروت، ويشاركه الحفل المطرب ملحم زين.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملل أغنياتهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال فارس كرم

يذكر أن طرح المطرب فارس كارم، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عالسريع" وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فارس كرم 2023"، وذلك على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية “عالسريع” كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

آخر أعمال ملحم زين

جدير بالذكر ان المطرب ملحم زين، طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب تحمل عنوان “إنت وحدي”، على طريقة الـ Animation بأسلوب حديث ومميز.

أغنية إنت وحدي، كلمات الشاعر اللبناني فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع جيمي حداد.