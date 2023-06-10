عاجل
بسنت حميدة تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة "هينجلو" بهولندا زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق اليونان
السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

فارس كرم وملحم زين يلتقيان في حفلًا غنائيًا بعيد الأضحى

ملحم زين وفارس كرم
ملحم زين وفارس كرم

يحيي المطرب فارس كرم، يوم 30  يونيو الجاري، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات عيد الأضحي في بيروت، ويشاركه الحفل المطرب ملحم زين.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملل أغنياتهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال فارس كرم 

يذكر أن طرح المطرب فارس كارم، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عالسريع" وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فارس كرم 2023"، وذلك على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية “عالسريع” كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

 

آخر أعمال ملحم زين

جدير بالذكر ان المطرب ملحم زين، طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب تحمل عنوان “إنت وحدي”، على طريقة الـ Animation بأسلوب حديث ومميز.

أغنية  إنت وحدي، كلمات الشاعر اللبناني فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع جيمي حداد.

 

مواد متعلقة

موعد ومكان حفل علي الهلباوي المقبل

علي الحجار يحتفل بعقد قران نجله أحمد.. صور

حمزة نمرة يلتقي جمهوره في ألمانيا.. الليلة

إيمان عبدالغني تشعل حفل ليالي الفنون الخالدة بجدة

كلمات أغنية هارلي لـ محمد رمضان (فيديو)

أحلام تهنئ عاصي الحلاني على زفاف ابنته.. والأخير يرد (صور)

بيت الروبي.. تفاصيل وموعد عرض الفيلم

ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكتبة مصر الجديدة غداً

الجريدة الورقية