أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم، مثمنة الجهود التي يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات المتواجدين فيها، والتي ساهمت بشكل واضح في توطيد العلاقة بين مواطنينا ودولتهم.

ودعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المشاركين في اللقاء للتسجيل والمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، هذا المؤتمر الذي يمثل صوتا وانعكاسا لمواطنينا في الخارج، سيستهدف في نسخته الجديدة عددا من المحاور الهامة وهي المحور الاقتصادي والمحور الاستثماري، وكذلك محور خاص بالحوار الوطني وسياسات الدولة، ومحور آخر خدمي، من خلال عدد من الجلسات المهمة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما سيتم الإعلان عن كافة النتائج التي تحققت نتيجة للمؤتمر السابق.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

وتابعت الوزيرة أنه تم رفع نتائج وتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشملت تلك التوصيات تناول مختلف الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، وقد وافق سيادته على توصية إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج، تلبية لرغبة قطاع عريض من مواطنينا، بهدف المشاركة في الاستثمارات الوطنية ويجري اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، اجتمع مع مجموعة المستثمرين والخبراء المصريين والمجلس التأسيسي للشركة، للاطلاع على ما تم خلال الفترة الماضية من لقاءات ثنائية من الوزراء والجهات المعنية وكذلك المستثمرين المصريين بالخارج، لحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة لمواطنينا بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

وجاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.