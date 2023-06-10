العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم (شاهد)

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، أمس الجمعة، عن العثر على 4 أطفال داخل طائرة صغيرة تحطمت داخل أدغال كولومبيا.

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الحصول على الأطفال أحياء بعد فقدانهم 40 يومًا

وأوضح “بيترو” خلال تغريده على حسابه الرسمي على تويتر، أن الأطفال الأربعة تم الحصول عليهم أحياء وذلك بعد فقدانهم لمدة 40 يومًا.

وينتمي الأطفال إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم.

شارك العسكريين والسكان الأصليين للمنطقة في عمليات البحث

وشارك العسكريون والسكان الأصليين للمنطقة في عمليات البحث والعثور على الأخوة الأربعة، من بينهم طفلًا يبلغ من العمر سنة واحدة.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية، إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالى 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش، حسبما أفادت قناة “يورو نيوز”.

جدير بالذكر أن أكثر من 100 جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين قاموا بمهمة البحث عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا، وذلك منذ العثورعلى حطام الطائرة في أدغال كولومبيا.