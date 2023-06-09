التعادل يحسم مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كل من فاركو والمصري البورسعيدي، فيما يتواجد الفريق الكروي بنادي البنك الأهلى في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الاهلى أمام الاتحاد السكندري في الدوري

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

في خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا

في الهجوم.. محمود قاعود.

جاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي احمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ خالد مصطفي _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد

تشكيل الاتحاد السكندري:

في حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، صبري رحيل، محمود علاء، فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور، ناصر ناصر، محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو، إبراهيم حسن.