مؤتمر المعرض الطبي الأفريقي الثاني يستضيف المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية بالأهرامات

استضاف مؤتمر المعرض الطبى الأفريقى الثانى "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي، مشيرًا أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليًا وإقليميًا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية خصوصًا على المستوى الأفريقي.

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

مصر قادرة على تنظيم الكثير من المؤتمرات فى مجال الصحة:

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر في نسخته الثانية، أن مصر قادرة على تنظيم الكثير من المؤتمرات فى مجال الصحة كمحاولة لتحسين حياة الناس، فضلًا عن اكتساب خبرات كبيرة فى المجال الصحى، بالإضافة إلى دورها المهم فى تحسين أوضاع الصحة فى أفريقيا، مشيرًا إلى أنه بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية نستطيع أن نحسن كثيرًا من القدرات المتواضعة التى لدينا.

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

وخلال الفعاليات استمتع المشاركون بعرض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة؛ ليتعرفوا على تاريخ بناء الأهرامات وكيف نقلت الأحجار الضخمة لبناء تلك الأهرامات، ومراكب الشمس والغرض منها، والأهرامات الصغيرة الأخرى التى بنيت بمصر، كما تضمنت الفعاليات حفلة غنائية للمطربة أنغام، وبنهاية اليوم أبدى الشباب سعادتهم بحضور ذلك الحدث المهم الذي يظهر قدرة مصر في تنظيم المؤتمرات الدولية على أعلى مستوى.

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية

المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية