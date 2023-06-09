المنيا تتابع إزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ

تابع اليوم الجمعة اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى التعامل مع الآثار الناجمة عن موجة من الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة أمس، وما صاحبها من رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار رعدية غزيرة.

وذلك من خلال تواصله الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات وشركات المرافق، على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وفى مراكزالمحافظة التسع ومدنها والقرى التابعة لها قامت الوحدات المحلية بعمليات كسح وسحب المياه، ومعالجة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

إلى جانب رفع الكثير من الأشجار المتساقطة على الطرق، وإعادة الأمور لطبيعتها والتيسير على المواطنين، وإزالة كل ما يعيق حركتهم وإصلاح أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء التى تأثرت جراء العواصف والرياح والأمطار حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.