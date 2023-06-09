محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تغطية ترعة المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة مراحل العمل بمشروع تغطية ترعه المنصورية وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حي الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائري وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت بطول ١.٥ كم بمركز ومدينة أبو النمرس .

وأكد محافظ الجيزة ان الاعمال تأتي في اطار خطه الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية الي المناطق الأثرية .

وقد كلف اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة للأعمال برفع كافه المخلفات الخاصة بنواتج أعمال التغطية قبل الاستلام المبدئي للمشروع بالقطاعات التي تم الانتهاء منها وذلك لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق وللحفاظ علي الشكل الحضاري .

شملت جوله المحافظ متابعه أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية وذلك بمسار الترعة بجوار مسجد الصحابة وقرية شبرامنت .

حيث شدد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بسرعه انجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة ابو النمرس والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ . كما تفقد اللواء أحمد راشد أعمال توسعه الطريق الدائري بمنطقة المريوطية نطاق مركز ابو النمرس .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.