الكشف على 1853 مريضًا في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الأربعاء والخميس 7، 8 يونيو 2023 في قرية الأمل مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

حيث تم توقيع الكشف على 1853 مريضًا.. وضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة. فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



وقامت القافلة بتوقيع الكشف الدبى على باطنة 345 أطفال 367 جراحة 220 أنف وأذن 201 عظام 186 رمد 241 أسنان 138 نسا وتنظيم أسرة 155، كما تم إجراء عدد 351 تحليلا مختلفا للمرضى، 113 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلا عن فحوصات لـ 146 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

