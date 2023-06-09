أروى تفتتح صيف 2023 بأغنية "أنا وقلبي".. فيديو

طرحت الفنانة أروى، أغنيتها الجديدة "انا وقلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى، على طريقة الليركس فيديو.

الأغنية كلمات محمد سعيد حارب والحان أدهم، وتوزيع نور هاشم، وتم التسجيل والمكساج في أستوديوهات الفنان فايز السعيد في دبي.

أغنية أنا وقلبي هي بداية مجموعة من الأغاني ستقوم اروي بطرحها خلال موسم صيف العام الجاري 2023 ، بالإضافة الي مجموعة من الحفلات الغنائية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة .

معلومات عن المطربة أروى

ولدت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة عام 1986 حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.

تفوقت في دراستها وبعد إنهائها المرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية رغم أنها كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية.

اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا وهي ما زالت تدرس، شاركت بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية، غنت أغنياتها بالطابع اليمني والخليجي كما غنت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية، شكل الفنان أبو بكر سالم قدوة فنية لها فغنت الأغاني الحضرمية واشتهرت بهذا الطابع الفني.



‏شاهد الفيديو من هنا