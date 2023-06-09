نجوى كرم تستعد للاحتفال مع اللبنانيين بعيد الأضحى

تستعد الفنانة اللبنانية المطربة نجوى كرم، للقاء أبناء بلدها لبنان، يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري ، للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.

وتقدم نجوى كرم، خلال حفلها في لبنان العديد من أغاني ألبومها الجديد "كاريزما"، هذا إلى جانب تقديمها العديد من أغانيها القديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

ألبوم كاريزما

تضمن ألبوم "كاريزما" 7 أغانٍ، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

وتعاونت في ألبوم كاريزما مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصورت كليب من ألبوم لأغنية “شغلّ موسيقى” مع المخرج دان حداد في لبنان، كما يتم طرح ذلك الألبوم بعد تحضيرات استغرقت بضعة سنوات، ولكن لم تخلو من طرح الأغاني المنفردة، وكان منهم: أغنية ملعون أبو العشق، معذور قلبي، ساحر قلوب، وساعة بيضا.

وسبق وأشارت نجوى كرم خلال لقائها مع برنامج بودكاست روتاني، إلى أنها ستقوم بطرح ألبوم جديد مع بداية شهر مايو سنويًا، مؤكدةً على أنها ليست مطربة الأغاني المنفردة، قائلةً: اكتشفت إني مش مطربة سينجل، مبعرفش أعمل أغنية سينجل، ولو عملت أغنية سينجل هعمل زي ملكة الجمال اللي هتلبس كل هدومها الحلوة مرة واحدة.