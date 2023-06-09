بدء الغلق الكلي لشارع كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد.

ويتم توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بالتوسعة المشار إليها أعلى شارع كورنيش النيل بالعجوزة.

مما يستلزم الغلق الكلى لـ "شارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو فى الإتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تجاه ميدان الكيت كات بالجيزة" ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط بدءً من الساعة الـ 1 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت االمقبل.

ويستلزم الإغلاق إجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

▪ حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير إتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للإتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات إتجاه ميدان الجلاء) بإتجاه نفق العجوزة بعد تحويل إتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة إتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومى، ثم استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة تجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة آخرى للاتجاه الأصلى بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات.

▪ حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير إتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة آخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يميناً إتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.