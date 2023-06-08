سكرتير عام البحيرة يتابع تقنين أراضى أملاك الدولة

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق محافظة البحيرة بحضور المستشار مفوض الدولة، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وبدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ووكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية والجهات التنفيذية.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم مراجعة 153 طلب وضع يد بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام لمحافظة البحيرة اللواء محمد شوقى على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجه شوقى بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل عقود المواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.