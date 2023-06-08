جامعة كفرالشيخ تواصل إطلاق قوافلها الطبية والتوعوية

ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الفقهاء البحرية مركز سيدي سالم

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق قوافلها الطبية والتوعوية والتنموية الشاملة إلى قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة بمركز سيدي سالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، والدكتورصفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ضم حازم عياد، وأحمد عبدالله.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة، إذ تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كثيفًا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على" 1925" حالة من أبناء قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما شاركت كلية التربية النوعية بندوات توعوية وورش عمل لأبناء القرية، ونفذت كليتي التربية والآداب ندوة عن دور الإعلام في التوعية المجتمعية.