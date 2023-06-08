«بريطانيا» تستضيف أول قمة للذكاء الاصطناعى الخريف المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، خلال زيارته لواشنطن، أنّ المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعى، فى محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول للحد من المخاطر المتصلة بالتقنية الحديثة.

وقال سوناك «على مر التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً، وأن للذكاء الاصطناعى إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكد من أنه يطور ويستخدم بطريقة آمنة».

وأوضح سوناك «أعتقد أن علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعى لأن الوقائع تثبت ذلك»، وتابع: « إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات والمبالغ المستثمرة ونوعية أبحاثنا، باستثناء الولايات المتحدة، ما من بلد ديمقراطى آخر يتمتع بهذا القدر من القوة فى الذكاء الاصطناعي».

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى فى تصريح لمحطة تليفزيونية بريطانية قبيل الاجتماع مع بايدن: «لقد بحثنا مع الرئيس فى الذكاء الاصطناعى عندما كنّا فى اليابان «فى قمّة مجموعة السبع»، وأنا أعلم أنه مدرك للتحدّيات التى يطرحها وللفرص التى يوفّرها». ونفى سوناك أن يكون الرئيس الأمريكى منفصلا عن الواقع فى ما يتعلّق بالتقنية الحديثة التى كان مستشارا فى الحكومة البريطانية قد حذّر من أنّها قد تفنى البشرية فى غضون سنتين.

وتابع: «لكننى أعلم أيضا أن الرئيس يفكر فى المخاطر التى سيواجهها بَلدانا فى المستقبل ويحرص على العمل معا من أجل حماية بلدينا منها».

ومن المتوقع أن تنظّم القمة فى الخريف وأن تجمع «دولا ذات توجّهات فكرية متشابهة» من أجل وضع استجابة تنظيمية، وفق متحدث باسم سوناك، بعد دعوة أطلقتها الشهر الماضى مجموعة السبع فى اليابان، ونفى المتحدث استهداف القمة المرتقبة لغايات استبدادية كتلك التى لدى الصين وروسيا، على حد قوله.

وفى الوقت الذى تتطلّع بريطانيا فى مرحلة ما بعد بريكست إلى استضافة هيئة عالمية ناظمة للذكاء الاصطناعى من المزمع تشكيلها، تتجه الولايات المتحدة نحو الانخراط مع الاتّحاد الأوروبى فى حوار مباشر حول هذه التقنية التى تشهد تطوراً سريعاً.