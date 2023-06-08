استثمارات يابانية جديدة في مجال التبغ داخل مصر

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبل تطوير استثمارات إحدى الشركات اليابانية للتبغ في مصر.

الشركات اليابانية للتبغ

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من إحدى الشركات اليابانية للتبغ برئاسة شيمايوشى كوجى وبحضور السفير اليابانيه بالقاهرة، والمدير العام للشركة فى مصر أنتونى سميث للتباحث حول مستقبل استثماراتها فى مصر خلال المرحلة القادمة.

السوق المصرى

وخلال اللقاء تم التطرق إلى سبل تطوير استثمارات الشركة فى السوق المصرى فى إطار سعى الحكومة المصرية من لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الجادين والاستماع لمقترحاتهم وأرائهم بهدف خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، فى إطار مناخ تنافسى ومشجع لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة.

شيمايوشي كوجي

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة شيمايوشي كوجي أن شركة اليابان الدولية للتبغ حققت نجاحات كبيره فى مصر مشيرًا إلى أن الشركة لديها استراتيجية تستهدف تعزيز تواجدها وتنمية أعمالها بالسوق المصري والذى يعد من الأسواق الواعدة ليس فقط فى نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل وعلى المستوى العالمى أيضًا، موضحًا أن هذا التوجه يبرهن على ثقة الشركة في المناخ الاستثماري الذي تحرص الحكومة المصرية على تهيئته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن الشركة فى إطار اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق المزيد من النجاحات فى الأسواق المصرية، حريصة فى ذات الوقت على تقديم أعلى مستويات الجودة من منتجاتها للمستهلك المصرى.

وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة على مستوى أعمال الشركة فى السوق المصرى، وأثمرت عن نتائج إيجابية وبارزة فيما يتعلق بمجالي التجارة والاستثمار، ومن ضمنها تصدير منتجات بقيمة مليار دولار أمريكي خلال العقد الأخير، وضخ استثمارات رأسمالية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أمريكي، هذا بجانب توظيف أكثر من ألف شخص بالشركة سواء من خلال العمالة المباشرة أو غير المباشرة، مما يعكس التزام الشركة بتوفير فرص العمل على المستوى الوطني فضلاً عن سعيها للارتقاء بطاقاتها الإنتاجية البشرية من كل الجوانب.