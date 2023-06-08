طرق الوقاية من أورام الدماغ.. الابتعاد عن التدخين الحل الأمثل

أورام الدماغ هو نمو لخلايا في المخ، ويمكن أن تحدث في أنسجة المخ، ويمكن أن تحدث أيضًا بالقرب من أنسجة المخ تشمل المواقع القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

وتوجد أنواع مختلفة من أورام الدماغ الأولية، وبعض أورام الدماغ ليست سرطانية، وتسمى هذه أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة، وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة المخ. أورام الدماغ الأخرى هي سرطانات الدماغ ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة، وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة، ويمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة المخ وتدمرها.

تتراوح أورام الدماغ في الحجم من صغيرة جدًا إلى كبيرة جدًا، يتم العثور على بعض أورام المخ عندما تكون صغيرة جدًا لأنها تسبب الأعراض التي تلاحظها على الفور، وتنمو أورام المخ الأخرى بشكل كبير جدًا قبل اكتشافها.

وكشف أخصائي الأورام، البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة.

يشير إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة وهي أيضا تعطي نقائل metastases.

ويقول: "إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة (بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر ويتعاطون الكحول، يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة تقريبا)، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضروات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان".

ووفقا له، الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية.