ختام تدريبات تسكين المعلم الدائم بالشرقية الأزهرية

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، تدريبات معلمي الأزهر الشريف المستهدفين للتسكين علي كادر المعلم الدائم ( أول مرة) والتي استمرت لمدة خمسة اسابيع متصلة، حيث بدء تدريب أول مجموعة اعتبارًا من السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣م .

يأتي ذلك في إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على الاهتمام بالحقوق المادية، والأدبية، للمعلم، باعتباره عنصر رئيس في العملية التعليمية.

وقد تم أعمال التدريب بواقع مجموعتين كل أسبوع، ولكل مجموعة ثلاثة أيام تدريبية، وقد تمت أعمال التدريب برعاية كريمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة داعمة من الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وإشراف مدير إدارة التدريب بالمنطقة الدكتور السيد البنان.

حرص الأزهر الشريف على صقل كافة المهارات المختلفة للمعلمين

وفي اليوم الختامي للبرنامج التدريبي، حرص رئيس الإدارة المركزية على تقديم الدعم المعنوي للمدربين، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على صقل كافة المهارات المختلفة للمعلمين.

وبدوره أضاف الدكتور السيد البنان ، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أنه تم عقد اختبار قبلي واختبار بعدي لكل مجموعة، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، والتي ساهمت في تحقيق أهداف البرامج التدريبية وتجلي ذلك في تقييمات المدربين والمتدربين المشاركين في هذه البرامج الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على التلاميذ والطلاب بالمعاهد .