رئيس هيئة تعليم الكبار يعلن جنوب سيناء خالية من الأمية

أعلن اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، و الدكتورمحمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء الموافق 2023/06/07 اثناء زيارة رئيس الهيئة للمحافظة.

ويأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة جنوب سيناء على مدار السنوات الماضية؛ تنفيذا لتوجهات فخامة السيد رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية المواطن المصري والارتقاء به ليكون نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الرابع منها.

هذا وقد بلغت نسبة الأمية الحالية لمحافظة جنوب سيناء (5.3%) بما يعني أن النسبة نزلت لأقل من الصفر الافتراضي المتعارف عليه عالميا، بما يعني خلو المحافظة من الأمية.

أكد الوزير المحافظ أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة من هيئة تعليم الكبار وبخاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة؛ من أجل مصر بلا أمية.

وتحدث ناصف مثمنا جهد محافظ جنوب سيناء ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة

بعد إعلان المحافظة خالية من الأمية، قام الدكتور محمد ناصف- رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بإهداء محافظ جنوب سيناء مجموعة من الدراسات الحديثة الخاصة بتعليم وتعلم الكبار والتنمية؛ للاستفادة منها ومحاولة تطبيق توصياتها ميدانيا من أجل التأصيل لمفهوم التعلم مدى الحياة بشكل تطبيقي والإسهام في تنمية مصرنا الحبيبة

في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة، وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة،و أيمن ماضي- مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء.