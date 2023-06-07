مونيا تكشف أسرار عائلة الحاج متولي .. "انتقدوني لأني زوجة المنتج ”

كشفت الفنانة مونيا، بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي، أسرار العمل وتفاصيل مشاركتها مع الفنان الكبير نور الشريف، ومن رشحها لتقديم دور “ألفت”، والتي كانت محل انتقادات واسعة حينها.

وتحدث مونيا خلال إستضافتها في أحد البرامج النسائية الشهيرة، إن زوجها السابق ممدوح يوسف منتج مسلسل عائلة الحاج متولي هو من رشحها للعمل.

وتابعت مونيا: بحترم كل الأراء واللي انتقدني وقال عشان مرات المنتج.. ولكن أستاذ نور الشريف مبيفوتش شعراية ومافيش حاجة اسمها حد يفرض حاجة على نور الشريف، ولما دخلت البروفة كنت مرعوبة جدا وكان حلم حياتي أمثل، ولقيته في البروفة كان قاعد مترقب، المنتج ممدوح يوسف والد أولادي هو اللي رشحني وقالهم شوفوا مونيا، وأنا بحب التمثيل وبحب الغناء.

واستكملت مونيا حديثها: مكنش في غيرة بين بطلات المسلسل رغم أنهم سابقني بسنوات طويلة، الدور مكنش كبير كده ولما اشتغلت كنت بقعد في قعدات الكتابة، والمنتج كان بيحضر وبيتابع كل شئ، وكان بيشوف تفاصيلهم في المسلسل وهيعملوا ايه، ولما شافني أستاذ نور الشريف قال عايز دور مونيا يكبر هو وكل أبطال العمل ، وكنت ملتزمة وبسمع كويس وأي حاجة بيقولهالي بسمعه.

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