وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للخدمة العسكرية 1444هـ

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1445/1444هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وزارة الدفاع السعودية تحدد شروط قبول الجامعيين

وكشفت وزارة الدفاع السعودية، أن هناك شروط يجب أن تتوفر في الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم لديه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأن لا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب أسنان”) عند بداية العام الدراسي .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

أن يكون الطالب حاصلاً على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.11- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ).

أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات المطلوبة لدورة الضباط للخريجين الجامعيين

وطالبت إدارة وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة المركزية من التخصصات التالية فقط التقديم على دورة ضباط الخريجين الجامعيين:

التخصصات الهندسية.

تخصصات الحاسب الآلي.

التخصصات الإدارية.

التخصصات الطبية.

التخصصات الشرعية.

وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للخدمة العسكرية 1444هـ

وغردت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، معلنة موعد فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1444هـ/ الموافق 7 يونيو 2023م.

وزارة الدفاع.. رابط التقديم على دورة ضباط الخريجين

ويمكن التقديم على دورة ضباط الخريجين الجامعيين، بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــا).