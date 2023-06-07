حملات لازالة مخالفات البناء في المهد على الأراضي الزراعية بحي حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار للتصدى لمخالفات البناء و ازالة تعديات البناء المخالف في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذيه بالحى لتنفيذ عدد من الازالات .

شملت الازالات تنفيذ ازالتين في المهد لتعدي علي الأراضي الزراعية الواقعة بمنطقة كفر العلو خلف مصنع الكرتون و خلف أرض البترول بحلوان وهي عبارة عن اسوار من الطوب الابيض البلوك وتمت الازالات كليه حتي سطح الارض .

كما تم تنفيذ ازالة في المهد تعدي علي الأراضي الزراعية الواقعة بمنطقة حلوان البلد شارع طراد النيل بحلوان وهي عبارة عن بناء سور من الطوب الابيض البلوك وتمت الازالة كليه حتي سطح الارض وذلك بمعاونة المتابعة الميدانية والاجهزة المعنية بالحي .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مطالبه الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية بالمرور اليومي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد.

وياتي هذا في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتصدي للتعديات على أراضي وأملاك الدولة والاراضي الزراعية و ازالة مخالفات البناء والازالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

الجدير بالذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد وجهت رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، ورفع كفاءة الطرق والانارة والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلى المدارس، تزامناً مع انطلاق امتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتنفيذا للتوجيهات كثفت الأجهزة التنفيذية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة وافرعها بالاحياء و ادارات الرصد البيئى و المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، و مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها وتوفير كافة سبل الراحة والأمان من تطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب .

وشملت الحملة حملات نظافة بمحيط المدارس بنطاق احياء المعادي مصر القديمة ودار السلام وطره بالإضافة الى حملة لتقليم الاشجار ورفع المخلفات بمحيط المدارس بحي التبين وجاري استكمال باقي اعمال النظافة الدورية ومتابعة النظافة أولا بأول أمام اللجان .