رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع الامتحانات الإلكترونية لطلاب الطب البيطري والصيدلة 

تفقد لجان كليتي الزراعة والعلوم

تابع رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الأربعاء، رافقه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني لطلاب كليتي الطب البيطري، والصيدلة ، كما تفقد رئيس الجامعة ونائبه اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب كليتي الزراعة والعلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتور يحي زكريا عميد كلية الزراعة ، والدكتور بسيوني هليل القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري.