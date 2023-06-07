السيسي: مستعدون للتعاون مع أنجولا وتعظيم التبادل التجاري بين الدولتين (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا في الاستثمار في السوق الأنجولي من خلال لجنة مشتركة من أجل بحث الفرص المشتركة وتعظيم التبادل التجاري وتعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة.

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وأكد “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأنجولي، اليوم الأربعاء، أن هناك فرص للاستثمار بين مصر وأنجولا، مضيفًا: “نحن لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعامل المشترك في مجال البنية التحتية والطاقة”.

وتابع الرئيس: "نحن على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا في الاستثمار في السوق الأنجولي من خلال لجنة مشتركة من أجل بحث الفرص المشتركة وتعظيم التبادل التجاري وتعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة".

وأشار الرئيس، إلى أنه خلال اللقاء تم التحدث عن القطاع الخاص والتحول الرقمي والتجربة المصرية في التحول للاقتصاد الحر وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار.

