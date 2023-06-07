ثنائيات عبدالحليم حافظ وشادية في أوبرا الإسكندرية

تستقبل أوبرا الإسكندرية ليلة غنائية مميزة مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنانة الكبيرة شادية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك.

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موعد حفل ثنائيات عبدالحليم حافظ وشادية

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 16 يونيو على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

نجوم حفل ثنائيات عبدالحليم حافظ وشادية

يأتي الحفل مع أشهر أصوات الأوبرا، منهم “حسام حسني، ندى غالب، محمد متولي، حنان عاصم، أحمد محسن، سمية وجدي”، بقيادة موسيقية للمايتسرو د. محمد الموجي.

نبذة عن عبدالحليم حافظ وشادية

ولد عبدالحليم حافظ في قرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا. توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم.

التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 حين التقى بالفنان كمال الطويل ، كان عبد الحليم طالبا في قسم تلحين، وكمال في قسم الغناء والأصوات، وقد درسا معا في المعهد حتى تخرجهما عام 1948 ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرًا القاهرة.

وانطلقت شرارة النجاح لـ شادية عندما شاركت في التمثيل بفيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار بعام 1959 وكانت تبلغ 28 عاما. وكانت النقلة الأخرى في حياتها من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار والذي أخرج طاقاتها الكوميدية في فيلم مراتي مدير عام 1966.