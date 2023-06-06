الجابون تستحوذ على أول مصفاة ذهب في وسط إفريقيا

نجحت دولة الجابون، في فتح مصفاة الذهب، التي تعد الأولي من نوعها في إفريقيا الوسطي، من خلال شراكة بين شركة التعدين الاستوائية وشركة لندن والعاصمة الإماراتية ألفا قنتورس للتعدين Mining

التعدين الذهب في الجابون

الهدف منه، تكرير 100% من الذهب المنتج محليًا، وجعل البلاد مركزًا إقليميًا فرعيًا في تحويل المعدن الأصفر.

الجدير بالذكر أن الجابون، كانت لا ترغب في تصدير سبائك الذهب الخام إلي السوق الدولية، وتختار الدولة الآن التكرير وإضافة القيمة، والدليل على هذا التحول النموذجي هو إطلاق الرئيس علي بونغو لمصفاة الذهب في 2يونيو ، وفقًا للصحافة المحلية.

مصنع الذهب في الجابون، يبلغ طاقته الإنتاجية من 7 إلي 10 أطنان من الذهب سنويًا، هو نتيجة شراكة بين الشركة العامة، وشركة التعدين الاستوائية والشركة التي تمتلك لندن وعاصمة الإماراتية، أحد أكبر منتجي ومصدري الذهب ألفا قنتورس للتعدين منذ عام 2018.

وهكذا تنضم ليبرفيل إلى الدائرة المغلقة للبلدان الإفريقية بمصفاة ذهب ، كانت تتكون حتى الآن من جنوب إفريقيا وزيمبابوي، "هذا هو الأول من نوعه في وسط أفريقيا، إنه يرمز إلى تحول اقتصادنا نحو مزيد من التنويع وخلق فرص العمل والقيمة المضافة المحلية من خلال معالجة المواد الخام في الموقع "، حسبما قال رئيس الدولة الجابون.

أكد الرئيس الجابوني، أن الهدف هو "تكرير 100٪ من الذهب المنتج في البلاد ، وجعل بلدنا مركزًا لتكرير الذهب في وسط إفريقيا ، والسماح بحدوث تحول ثالث على الفور من أجل صنع المجوهرات في الغابون على وجه الخصوص ".

يأتي إنشاء هذا الكيان الجديد بعد قرابة شهرين من تصويت الحكومة الغابونية ، في 14 أبريل ، على مشروع مرسوم يُلزم مشغلي التعدين بتكرير كميات الذهب المخصصة للتصدير في الموقع. وفقًا لـ SEM ، تنتج الجابون 2 طن من الذهب كل عام ، يأتي جزء كبير منها من الرواسب الغرينية.

الذهب في افريقيا

أكد تقرير وكالة "فيتش" استمرار مصر والجزائر في التوسع في إنتاج الصلب في عام 2023، ما يجعل شمال إفريقيا مصدرًا مهمًا لإنتاج الصلب، فيما تتجه المغرب إلى توسيع قاعدة تعدين الفوسفات بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية منذ عام 2020.

وأفاد التقرير الذي نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر من أكبر الدول إنتاجًا للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، زاد

إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4٪ وذلك في عام 2020 و25.1٪ في عام 2021، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العالمي.

كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيًا في السنوات المقبلة، حيث أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 2017 وفي نوفمبر 2020، منحت مصر 82 موقعًا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.