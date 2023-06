Guardians Of The Galaxy Vol. 3 يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالسينمات

استطاع فيلم المغامرات الكوميدي Guardians Of The Galaxy Vol. 3، أن يحقق إيرادات ضخمة فى شباك التذاكر العالمي حيث حقق 780 مليونًا و111 ألف دولار.

بينما تراجع فيلم The Super Mario Bros. Movie إلى المركز الثاني للمرة الأولى بعد 6 أسابيع في السينمات، بإيرادات بلغت 23 مليون دولار فقط، لترتفع الإيرادات المحلية لـ522 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي الإيرادات مليار و166 مليون دولار، محافظًا على تواجده في صدارة قائمة أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في عام 2023، وجاء فيلم الرعبEvil Dead Rise في المركز الثالث بـ8 ملايين دولار، بإجمالي عالمي وصل لـ117 مليون دولار خلال 3 أسابيع.

وكان انطلق فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 في دور العرض بالعديد من دول العالم، والمتوقع أن يحقق فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 إيرادات كبيرة في أنحاء العالم، والذى يخوض بطولته كريس براب وديف باوتيستا.

أبطال الفيلم

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل، ولم يكشف القائمين على الفيل اى تفاصيل حول حبكة الفيلم المقبل.

تم تقديم فريق Guardians of the Galaxy الأصلي كفريق من الأبطال من القرن الـ 31، حيث كان Vance Astro هو صلة الفريق الوحيدة بكون مارفل بالعصر الحالي. في نهاية المطاف، وضعت مارفل فريق Guardians هذا في الكون البديل Earth-691، بدلًا من مستقبل كون مارفل الأساسي.

نظرًا لأن حراسة المجرة مهمة كبيرة، أخذ Martinex في النهاية استراحة من الفريق لقيادة فريق Guardians ثاني. يضم هذا الفريق الجديد بطل مارفل الخاص به من العصر الحالي، وهو في هذه الحالة الآفنجر السابق Simon Williams (والذي يستخدم الاسم الرمزي Hollywood بدلًا من Wonder Man).

أعادت Marvel إحياء سلسلة Guardians في عام 2008، وهذه المرة مع فريق جديد كليًا تم تعيينه في كون Marvel بالعصر الحالي. بعد الأحداث المدمرة لسلسلتي Annihilation وAnnihilation: Conquest، يخشى Adam Warlock من حدوث المزيد من الكوارث الكونية التي قد تمزق نسيج الواقع. فيقود فريقًا لمنع حدوث ذلك، والذي يتضمن العديد من الشخصيات الأكثر ارتباطًا باسم Guardians اليوم، من بينهم: Star-Lord وRocket Raccoon وGroot وGamora وDrax.

ظل المؤلف Brian Michael Bendis مشاركًا في سلسلة Marvel's Guardians of the Galaxy بعد إعادة إطلاقها مرة أخرى في عام 2015. واصلت السلسلة أسلوبها المميز بمزج الشخصيات المفضلة التقليدية مع الوجوه غير المتوقعة من الأرض، حيث أضافت السلسلة الجديدة Kitty Pryde وThe Thing إلى الفريق. حتى أن Kitty أخذت عباءة Star-Lord بنفسها مؤقتًا.