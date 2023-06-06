مشاركة سيدات القصير فى ثامن أيام مبادرة مطبخ المصرية بالبحر الأحمر

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر اليوم الثلاثاء ثامن فعاليات البرنامج التدريبي الذى يهـدف الى تدريب السـيدات على كيفـية إدارة المطابـخ الكبـري وإعــداد الولائـم وإنتـاج الوجبـات الجاهـزة كنـواة لمشـروع صـغير تحت عنـوان " مطبــخ المصــرية " بمشاركة سيدات القصير ومتطوعات المجلس بمدينة القصير، وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية.

و استهدف "مطبخ المصرية " عدد 30 مستهدفة من مدينة القصير خلال اليوم وتم انتاج عدد 120 وجبه .

ويذكر أن "مطبــخ المصـــرية " مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد احد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وكان المجلس القومي للمرأة فرع البحر الاحمر قد أطلق مبادرة "مطبخ المصرية" فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتدريب السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وتستهدف المبادرة تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات المبادرة .

وقالت نيرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بالبحر الاحمر، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

و أشارت ابو سريع أن فرع المجلس سيقوم بتدريب عدد 270 سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار 9 أيام تدريبية بواقع 30 متدربة يومياً خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 م.

كما أكدت أنه في إطار هذه المبادرة تتلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات .

كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات و المعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة، كما يتضمن التدريب محاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تطبيقاً على مشروع الطاهي المحترف.

مطبخ المصرية

مطبخ المصرية

مطبخ المصرية