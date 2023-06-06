إزالة 49 حالة تعدٍ بالشرقية على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن إزالة 49 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف و806 أمتار مباني و4 أفدنة و22 قيراطًا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف و806 أمتار مباني و17 حالة تعدٍ، على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 4 أفدنة و22 قيراطًا، بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذكر غراب أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأشكالها كافة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.