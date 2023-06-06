مفاجآت في مناظرة نيابة مصر الجديدة جثمان مسن لقي حتفه أثناء عبوره الطريق

كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة لجثمان مسن لقي حتفه أثناء عبوره الطريق في منطقة منشية البكري في منطقة مصر الجديدة أنه توفي نتيجة اصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف عام بجميع انحاء الجسم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق في منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة نحو 15 شخصًا

وفى سياق آخر أصاب سائق بسيارة نحو 15 شخصا، في الكويت، أثناء ممارستهم رياضة الدراجات الهوائية متسببا لهم بإصابات مختلفة، وهرب من موقع الحادث قبل أن يسلم نفسه لاحقا إلى الشرطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للواقعة، ويظهر خلالها المصابين وحولهم درجاتهم، ويعاني بعضهم من جروح مختلفة.

ووقعت الحادثة، في شارع الخليج العربي، عندما دهس قائد السيارة ١٥ شخصا من جنسيات آسيوية، أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية "دون تصريح وإذن" من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم، وفقا لبيان لـ"الداخلية الكويتية".

وبعد الواقعة هرب المتهم من موقع الحادث وتم تسجيل قضية "دهس وهروب" بحقه، وفقا للداخلية الكويتية.

وفى ذات السياق استقبل مستشفى سمالوط التخصصي، بالمنيا، جثة مسن لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل ناحية مركز سمالوط غرب، وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا يفيد بورود إشارة من مستشفى سمالوط التخصصي، بوصول جثمان لشخص يدعى سليمان علي مهني، 65 سنة، لقي حتفه تحت عجلات سيارة ربع نقل ناحية قرية طرفا البحرية، بمركز سمالوط غرب، وتم التحفظ على السيارة وسائقها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.