منتخب البحيرة للصم والبكم يتأهل للدور النهائي في كرة القدم

حقق منتخب كرة القدم بالبحيرة للصم والبكم إنجاز جديد وذلك بوصوله للمبارة النهائية في بطولة الجمهورية لكرم القدم لصم والبكم حيث تقام المبارة النهائية بمحافظة الاسكندرية ويكون طرفها الثانى هو منتخب الاسماعلية هذا وقد قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة دعم منتخب البحيرة للصم والبكم في كرة القدم بمبلغ ٢٥ ألف جنيه وذلك بعدد نجاحهم الوصول إلى المباراة النهائية في تصفيات بطولة الجمهورية لكرة القدم للصم والبكم حيث سيواجه فريق البحيرة فريق محافظة الإسماعيلية فى المباراة النهائية والمقرر تنفيذها بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وأكدت نهال بلبع إلي الإهتمام بالموهوبين ورعايتهم كاحد أهم المحاور الرئيسية الخاصة التي تلقى دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكدةً على ضرورة تنمية وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الإستمرار والمثابرة فى العمل الجاد والإبداع في كافة المجالات.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة، على إهتمام المديرية بمنتخب الصم لكرة القدم ودعمها الكامل لهم لتحقيق مزيداً من الإنتصارات والإنجازات والنتائج المتميزة والتمثيل المشرف لمحافظة البحيرة والعودة بكأس البطولة .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على دور الدولة المصرية فى دعم ورعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية والفرص المكافئة لهم للمشاركة الفعالة فى المجتمع ودمجهم وإستثمار طاقاتهم وقدراتهم فى كافة المجالات