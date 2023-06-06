غداً الأربعاء.. تلقى تظلمات نتيجة إعدادية كفرالشيخ

رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً

وجه محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، بتيسير أعمال تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ عملها، غدا الأربعاء، لمدة 15 يوما، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب إعلان النتيجة رسمياً يوم السبت الماضي.

وأكد وكيل تعليم كفرالشيخ محمد عبد الله، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا يوما الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.