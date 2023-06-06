إزالة 4 حالات بناء على أملاك الدولة بمركز المحلة

ضمن المرحلة الثانية للموجة 21,: إزالة 4حالات بناء مخالف بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على تواصل أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات ، بمركز المحلة ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية ، و تحت إشراف المهندس صلاح حشيش و المهندس محمد سمير نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية

وأوضح أنه تم اليوم تنفيذ 4 قرارات إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة و المتغيرات المكانية و الأرض الزراعية بنطاق قري مركز المحلة ،

وتمكنت الحملات من إزالة حالة واحدة من المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بصفط تراب على مساحة 60 متر ، عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض و معروش بألواح خڜبية، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعد تابعة لهندسة صرف غرب المحلة ، عبارة عن 96 متر بصفط تراب عبارة عن بلوك معروش بالبوص و 8 متر بصفط تراب عبارة عن سور بالبلوك

وواصلت الحملات بإزالة حالة واحدة تعد على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية محلة أبو على على مساحة 1 قيراط و 10 أسهم عبارة عن أعمدة خرسانية و بلوكات

وأشار رئيس المدينة ، ضرورة تكثيف العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثانية ، وإزالة كافة أشكال التعديات ؛ لاعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.