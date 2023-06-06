الثلاثاء 06 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضمن المرحلة الثانية للموجة 21,: إزالة 4حالات بناء مخالف بمركز المحلة

إزالة 4 حالات بناء على أملاك الدولة بمركز المحلة

الازالات تواصل عملها
الازالات تواصل عملها للموجة21 بالمحلة

أكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على تواصل أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات ، بمركز المحلة ،  بالتنسيق  مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية ، و تحت إشراف المهندس صلاح حشيش و المهندس محمد سمير نواب رئيس المدينة و  رؤساء الوحدات المحلية

وأوضح أنه تم اليوم تنفيذ 4 قرارات إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة و المتغيرات المكانية و الأرض الزراعية بنطاق قري مركز المحلة ،

وتمكنت الحملات من إزالة حالة واحدة من المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بصفط تراب على مساحة 60 متر ، عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض و معروش بألواح خڜبية، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعد تابعة لهندسة صرف غرب المحلة ، عبارة عن 96 متر بصفط تراب عبارة عن بلوك معروش بالبوص و 8 متر بصفط تراب عبارة عن سور بالبلوك

وواصلت الحملات بإزالة حالة واحدة تعد على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية محلة أبو على على مساحة 1 قيراط و 10 أسهم عبارة عن أعمدة خرسانية و بلوكات

وأشار رئيس المدينة ، ضرورة تكثيف العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثانية ، وإزالة كافة أشكال التعديات ؛ لاعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٦_١٠٤٨١٩
الجريدة الورقية