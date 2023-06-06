إزالة 113 حالة تعدٍ على مساحة 18 فدان بكفرالشيخ

ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21

شهدت قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، بإشراف اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 113 حالة تعدي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن جملة ما تم إزالته 113 حالة تعدي، على مساحة 18 فدان و12قيراط، و10 أسهم، و 33053 متر.

وشدد المحافظ على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخصوصا في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.