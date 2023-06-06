أسعار الأسمنت الأسود والمقاوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت.. انخفضت أسعار الأسمنت خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، وتراجع الأسمنت الأسود في معظم الشركات، بمقدار يتراوح ما بين 35 إلى 60 جنيهًا للطن، وتراجع الأسمنت المقاوم بمقدار يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا، يأتي ذلك عقب ثبات دام لفترة طويلة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية الأسمنت بمختلف أنواعه، والذي تراجع في سعره عن الفترات السابقة، وجاءت أسعاره اليوم على النحو الآتي:

سعر الأسمنت صباح اليوم الثلاثاء

الاسمنت

أسمنت لافارج

هبط سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 1710 جنيهات للطن.

أسمنت وادي النيل

ونزل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل، بمقدار 40 جنيهًا، ليصل سعره إلى 1690 جنيهًا.

أسمنت السويدي

سجل متوسط سعر أسمنت السويدي انخفاضًا اليوم، ليصل إلى 1840 جنيهًا للطن، بمقدار تراجع 50 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس 1890 جنيهًا.

أسمنت العربية المسلح

وتراجع متوسط سعر أسمنت العربية المسلح ليسجل 1728 جنيه، بدلًا من 1790 جنيهًا، أي بمقدار تراجع 62 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

انخفض سعر أسمنت حلوان اليوم إلى 1750 جنيهًا للطن، بمقدار هبوط 55 جنيهًا عن أسعار أمس.

أسمنت سيناء

سجل متوسط سعر أسمنت «سيناء 42.5» انخفاضًا اليوم، ليصل إلى 1700 جنيه للطن، بمقدار تراجع 35 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس 1735 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 3300 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط أسمنت سوبر سيناء 3150 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن رويال العادة للأسمنت الأبيض 3150 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» انخفاضًا إلى 1760 جنيهًا للطن، بدلًا من 1840 جنيهًا أي بمقدار تراجع 80 جنيهًا للطن.

وانخفض سعر طن «أسمنت السويدي»، اليوم بنحو 60 جنيهًا ليسجل 1880 جنيهًا، وهبط سعر «أسمنت لافارج» بنحو 75 جنيهًا للطن ليسجل 1770 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.