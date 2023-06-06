اليوم 3 مباريات في انطلاق الجولة 31 للدوري

تبدأ اليوم الثلاثاء الجولة الواحدة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز إذ تقام 3 مواجهات مهمة حيث يلتقي الحرس مع الداخلية في صراع الهبوط، ويواجه فاركو بيراميدز، ويصطدم فيوتشر بنظيره إنبي.

في السابعة مساء ، يواجه فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال حرس الحدود الذي يقوده محمد مكي، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن الجولة 31

في المباراة الثانية وفي السابعة مساء ، يواجه فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، نظيره بيراميدز تحت قيادة باتشيكو، ضمن الجولة 31 بستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي مواجهة ثالثة، وفي التاسعة والنصف مساء يلتقى فيوتشرمع نظيره إنبي، في مواجهة مهمة، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء قوي يتوقع أن يشهد إثارة.