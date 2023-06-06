محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير السياحة الصربي ويبرز إمكانات شرم الشيخ

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع وزير السياحة والشباب الصربي وذلك بمقر السفارة المصرية في صربيا ، وذلك في حضور السفير باسل صلاح سفير مصر في صربيا وذلك في اطار جهوده لتنشيط السياحة وفتح اسواق جديده ، ومنها السوق الصربي.



وتناول المحافظ في اللقاء امكانات مدينه شرم الشيخ السياحية المتنوعة والتي تشمل عده انواع من السياحة منها السياحة الشاطئية وسياحه المؤتمرات والسياحة البيئية وسياحه السفاري والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية .

بالإضافة لامتلاك المدينة 55000 غرفة سياحية وقرية أوليمبية تشمل صاله ألعاب دولية وملاعب تنس وملاعب إسكواش وحمام سباحة أولمبي ، وقد استقبلت القرية عده فرق عالميه في الآونة الأخيرة وكان اخرها منتخب السباحة الايطالي الأولمبي ، كما استضافت عدة بطولات دولية اخرى.



ودعا فوده الى تبادل الفرق الرياضية بين البلدين كما دعا الشعب الصربي الى زياره مدن جنوب سيناء السياحية واهمها شرم الشيخ ودهب وكاترين .



في نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء وزير السياحة الصربي طبق تذكاري يحمل صوره مجسمه لمسجد الصحابة وقام بدعوته الى زيارة مدينة شرم الشيخ .