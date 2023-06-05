انطلاق ورشة عمل حول التصميم وتطوير مشاريع.. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

افتتحت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالشراكة مع الجامعة الافتراضية لكوت ديفوار (UVICI)، ورشة عمل حول التصميم وتطوير مشاريع التدريب والتعلم الإلكتروني وإنتاج دورات إلكترونية، المقرر استمرارها حتي 08 يونيو الجاري.

قال أرسين كوبيا، مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الورشة حددت الهدف العام للمساهمة في دعم جهود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة في التعليم والتدريب وبالتالي المساهمة في فعالية الحق في التعليم للجميع.

وأكدت الدراسات العلمية، أن التقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم والتعلم عبر الإنترنت، أصبحت أداة ووسيلة للتغيير الضروري لزيادة كفاءة أنظمة التعليم بشكل عام والعمل التربوي بشكل خاص.

أشار أرسين كوبيا، إلى أن دورات التعلم عن بعد عبر الإنترنت تزداد طلبًا عليها ، بل وأصبحت بديلًا عمليًا للتعليم التقليدي، وجهاً لوجه في العديد من المواقف ، بما في ذلك حالات الطوارئ مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والحروب.

وخلص إلى أن التدريب عبر الإنترنت هو وسيلة للدولة لحل المشكلة الشائكة المتمثلة في تكثيف القوى العاملة ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء جامعة افتراضية.

من جانبه ، أكد ممثل الإيسيسكو ، الهاجر عزيز ، على أنه من الضروري لمنظمته استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتثقيف وتجهيز هدفها.



وقال: "منذ ظهور كوفيد19 ، تحركت معظم البلدان نحو حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم".

ووفقًا له ، ستعمل ورشة العمل هذه على تعزيز المعرفة التقنية والتربوية والمنهجية المتعلقة بشكل أساسي بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس- التعلم عبر قنوات متنوعة.