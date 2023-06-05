كلام فى الهوا

الإثنين 05/يونيو/2023 - 10:28 م 6/5/2023 10:28:51 PM

تقول الحكمة «لا يجب أن تقول كل ما تعرف ولكن يجب أن تعرف كل ما تقوله، ولا تجعل ثقتك فى الناس عمياء. ولأنك قد تبكى ذات يوم على سذاجتك».

تؤكد هذه الحكمة أن مشاورة العاقل مطلوبة، وأن التمادى فى الباطل لا يُجدى، وأن الكذب ظلام، لأن شمعة الكذب لا تُضىء لك الطريق.

ويجب أن يكون كلامك للناس ليناً حتى ينال محبتهم.

على المرء دائماً أن يتقى الشبهات، وكن سباق لزرع الخير والإحسان للغير وعدم الأمان للدهر، فالدهر يومان يوم لك ويوم عليك.

وتحلى دائماً مهما كان منصبك أو موقعك بالأخلاق الرفيعة، لأن الأخلاق تدعو إلى العفة وإلى القناعة والصدق، ولا تقف موقف الواعظ، لأن الإنسان يكره النصيحة المباشرة، واعلم أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تُنسيهم ما سمعوا، وقد يؤثر الواعظ على الصغار ولكنه لا يُجدى مع الزمن، لأن التعليم والتربية أهم.

فالإنسان يُحب دائماً أن يمر بالتجربة. فإذا غاب الأدب والأخلاق ضاع الحاكم والمحكوم.

لم نقصد أحدًا!