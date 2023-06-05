الإثنين 05/يونيو/2023 - 10:23 م 6/5/2023 10:23:58 PM

زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإسكندرية كانت زيارة تاريخية لأنه تفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية المهمة بالمحافظة وهى فى الواقع مشروعات ترفع من شأن المحافظة وتخدم المواطنين بخدمات مباشرة وترفع عنهم كاهل المعاناة.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة سير العمل فى هذه المشروعات والمخطط الزمنى لتنفيذها للنهوض بمستوى الخدمات فى مختلف القطاعات.

وكلنا نعلم أن الإسكندرية كانت محافظة شهيرة بالغرق فى الشتاء على مدار أعوام كثيرة بسبب هطول الأمطار بغزارة، ولفت ذلك اهتمام الدولة فكان الحل عملا مشروعا متكاملا لتصريف مياه الأمطار وهى الدراسة التى تمت وأنجزتها جامعة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء أحمد العزازى وتابعها أولًا بأول اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى خرج المشروع للنور وأنتهى فى زمن قياسى ومعه لن نرى مهزلة الغرق مرة أخرى، وهو المشروع الذى تفقده رئيس الوزراء ضمن جولته بالمدينة.

أيضًا اطمأن رئيس الوزراء على مشروع نفق 45 أو (مشروع نفق وكبارى السادات) والممشى السياحى بمنطقة ميامى بطريق الكورنيش وهو مشروع جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع لوزارة الإسكان برئاسة اللواء مهندس مختار حسين، وهو المشروع الذى نفذته أيضًا الشركات المعتمدة بالهيئة الهندسية، وكان له صدى إيجابى بالشارع السكندرى لأنه حل مشكلة صعبة كان يعانى منها المواطنون دخولًا أو خروجًا لشارع 45 المكتظ بالسيارات وكان هذا الشارع المتفرع من الكورنيش يمثل عقبة كبيرة وزحامًا للمرور فى منطقة شرق المدينة التى ظلت لسنوات طويلة منطقة مشلولة تمامًا خاصة فى فصل الصيف.

ولكن بفضل جهود اللواء محمد الشريف ومتابعته اليومية للمشروع تم إنجاز مرحلة فى وقت بسيط جدًا بالمقارنة بمشروعات أخرى، وأتذكر هنا أن اللواء الشريف قام بافتتاح إحدى مراحل المشروع فى غياب اللواء مختار حسين رئيس الجهاز لوجوده فى مناسك العمرة حتى يدخل المشروع فى مرحلة جديدة بعد إصرار رئيس الجهاز على قيام المحافظ بالافتتاح فى غيابه وهى لفتة طيبة من المحافظ ورئيس الجهاز تهدف إلى سرعة الإنجاز دون انتظار أشخاص.

وحقيقة أضاف المحافظ خدمات إَضافية للمشروع حفاظًا للهوية البصرية والحضارية وجعله مقصدًا سياحيًا ورياضيًا ومحطة أساسية للتريض والتنزه لأن المشروع يشبه كوبرى إستانلى الشهير.

ونجح بالفعل اللواء مختار حسين فى تنفيذ المشروع وجعله 10 حارات بدلًا من 6 ونفذ أنفاقًا خاصة بالمشاه بخلاف السيارات.

وخلاصة القول يستطيع قائدو السيارات الآن دخول شرق المدينة مباشرة من الطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى ومحور المحمودية دون دخول الإسكندرية من مداخلها القديمة توفيرًا للوقت والزحام.

الجدير بالذكر أن المحافظ أنهى استعداده لموسم الصيف وكلف الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية بالمتابعة اليومية لسماع شكاوى الرواد بمختلف الشواطئ ويقوم المحافظ بالإزالات اليومية للإشغالات والمتعدين على أراضى الدولة وإطلاق القوافل الطبية بكل الأحياء ومتابعة تفعيل مبادرة «قرى ونجوع بلا أمية» ومتابعة تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة المعمورة البلد.

والإسكندرية تشكره على إنهاء أزمة نادى الاتحاد السكندرى.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية