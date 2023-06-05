الإثنين 05 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

هاجر أحمد تجمع بين الأناقة والجمال بالكاجوال

هاجر أحمد
هاجر أحمد

خضعت الفنانة هاجر أحمد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

 هاجر أحمد

هاجر أحمد تبرز رشاقتها بالكاجوال

جذبت الفنانة هاجر أحمد الأنظار بإطلالة "كاجوال" جذابة وانيقة، مرتدية بنطال باللون "الأسود"، ونسقت بلوز أبيض، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة سوداء وحذاء أبيض، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

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هاجر أحمد في أحدث ظهور ساحرة بالكاجوال

هاجر أحمد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت الفنانة هاجر أحمد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

 هاجر أحمد
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هاجر أحمد ساحرة باللون البيج

آخر أعمال هاجر أحمد

وشاركت الفنانة هاجر أحمد في العديد من الأعمال الفنية والدرامية التي عكست مهارتها في التمثيل وكان أحدث اعملها مسلسل أحسن أب، الذي تدور احداثه عن شخص يدعى مختاروهو لص فاشل، يعلم بأنه يوجد مسابقة جديدة تنعقد في إحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

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