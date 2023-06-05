غلق 7 مخابز بلدية وسياحية بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق (6) مخابز بلدى بنواحي كفر داود والخطاطبة بمركز السادات و بمم بتلا و بندر أشمون لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و (37) لسنة 2020 ، (30) لسنة 2017 ، كما قرر المحافظ غلق مخبز سياحى بناحية شنشور بأشمون لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية فى تنفيذ الغلق .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدة مخالفات تموينية ومنها القيام بضرب مبيعات وهمية والتلاعب بأوزان الرغيف لإنتاج خبز ناقص الوزن .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .