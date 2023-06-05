"الاعتماد والرقابة الصحية" تشارك غدًا في ملتقى صحة أفريقيا

تستعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للمشاركة بملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2023، والذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويثبت قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الصحية المتخصصة إقليميا ودوليا.

غدًا ملتقي صحة أفريقيا.. للتعريف بمعايير الجودة الوطنية GAHAR

وأكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تنظيم ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2023 للعام الثاني على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يثبت قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الصحية المتخصصة إقليميا ودوليا حيث يجمع بين الجلسات العلمية المتخصصة والمشاركة الكبيرة من كافة القطاعات بالمعرض الطبي مما يخلق مناخا استثماريا رائعا للشركات من الدول الأفريقية والمصرية والدولية في مجال صناعة الصحة، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المؤتمر منذ نسخته الأولى يعكس ريادة مصر في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لمشاركة الهيئة في الملتقى، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا، والذي تبدأ فعالياته غداً الثلاثاء 6 يونيو وتستمر حتى الجمعة 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وأضاف أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يرحب بالزائرين ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعريفية بمعايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولي (اسكوا)، وامتيازات الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة لكل فئة من المنشآت الصحية، والذي يؤسس لنظم صحية مستدامة، إلى جانب خطوات التسجيل والاعتماد، وخدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة، لافتا إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون المصري- الافريقي في مجال جودة الرعاية الصحية.

معرض صحة أفريقيا

وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالملتقى بجلستها العلمية الأولي بعنوان " جودة الرعاية الصحية وأثرها على الإنفاق الصحي (تمهيد الطريق للتغطية الصحية الشاملة)" بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك يوم الخميس 8 يونيو في تمام الحادية عشر صباحا، بمنطقة عرض 2، قاعة حتشبسوت.

وخلال الجلسة سيتم استعراض التجربة المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية، ودور الجودة في ترشيد موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة استراتيجيات دعم تطبيق النظم الصحية ذات الجودة بأسعار مناسبة، ودور القطاع الخاص في استدامة التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التعريف بدور الاعتماد في الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة.

كما تنظم الهيئة الجلسة العلمية الثانية بعنوان "تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا في مجال جودة الرعاية الصحية" بحضور الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبروفيسور إنوسينت أوجه، نائب رئيس الجامعة الاتحادية للعلوم الصحية بنيجيريا، وبروفيسور ايدا فيمان، مدير البرامج التعليمية بالاتحاد الدولي للمستشفيات بمركز جينيف للاستدامة، وذلك يوم الجمعة 9 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمنطقة عرض 2، قاعة حتشبسوت.

وتتناول الجلسة الوضع الحالي لأنظمة الرعاية الصحية في الدول الأفريقية، وسبل توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين المتخصصين في الرعاية الصحية من مصر والدول الأفريقية والمنظمات الدولية بهدف تحديد فرص التعاون ووضع استراتيجيات لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.