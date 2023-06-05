طريقة تحضير طاجن اللحم بالبصل بخطوات بسيطة

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، إذ يعتبر واحدًا من أبرز المناسبات التي تشتهر بتناول اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، ومع كل احتفال يرتبط بتناول أنواع مختلفة من الأطعمة، نحتاج فيها إلى تقديم بعض الأصناف المتعددة في تحضير الطعام.

تحتوى اللحوم على فوائد عديدة فضلا عن مذاقها الطيب وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة.

ونقدم لكِ في السطور التالية أبرز فوائد تناول اللحم لجسم.

1- صحة القلب

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في التأثير على ارتفاع ضغط الدم والإجهاد التأكسدي وأكسيد النيتريك والالتهابات.

2- السكري

تظهر مراجعة منهجية أن تناول اللحم بشكل معتدل يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما يساعد على ضبط الكوليسترول

3- فقدان الوزن

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في حصول الجسم على البروتين الذي يحتاجه بشكل يومي، كما ان تناول اللحم يساعد على فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق ورياضي.

وبخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير طاجن اللحم بالبصل .

المقادير

- اللحم : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- البصل : 4 حبات (كبير الحجم، مقطع شرائح)

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- صلصة الصويا : ربع كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة / مفرومة)

- الماء : نصف كوب

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. على نار متوسطة سخني نصف كمية الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويُصبح لونه بنيا ثم ارفعيه من على النار واتركيها جانبًا.

2. في مقلاة أخرى سخني باقي الزيت ثم شوّحي اللحم حتى يُصبح لونه بنيًّا.

3. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي البهارات المشكلة والقرفة وورق الغار وقلبي لمدة دقيقة.

4. أضيفي صوص الصويا والماء والملح والفلفل الأسود، وقلبي ثم اتركيها حتى تغلي مع التقليب المستمر، وأضيفي البصل المشوّح، وقلبي لمدة 3 دقائق.

5. سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ضعي اللحم مع الصوص الخاص به في الطاجن وغطيها بورق فويل، ثم ضعي الطاجن في الفرن لمدة 60 دقيقة.

6. إذا جفت السوائل في منتصف طهي اللحم يمكنكِ إضافة القليل من الماء.

7. ضعي اللحم في أطباق التقديم وزينيها بالكزبرة الطازجة، قدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية أو المخبوزة.