رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كليات "الألسن، والحاسبات والمعلومات، والهندسة" ، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات.

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على سير عملية الامتحانات

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، والدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة.