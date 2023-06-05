وفاة الملحن محمد النادي عن عمر 39 عامًا

رحل عن عالمنا منذ قليل، الملحن محمد النادي، وكشف الفنان كريم محسن، عن خبر وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “محسن”، عبر صفحته، قائلًا : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

معلومات عن الملحن الراحل محمد النادي

يذكر أن توفى الملحن محمد النادي عن 39 عامًا، ولديه العديد من الاعمال، وتعاون مع العديد من النجوم الكبار والتى جاءت أهم الحانه منها : أغنية «معاك قلبي» للفنان عمرو دياب، وأيضا الفنان تامر حسني قدم أغنية «لأول مرة» و«يا انا يا مفيش»، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في أبرز أغانيه.

يذكر أن الملحن محمد النادي قد تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي آبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.