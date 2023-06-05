أسعار اللحوم اليوم الإثنين بمحال الجزارة والمزرعة

أسعار اللحوم.. استقرت أسعار اللحوم الحمراء خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في محال الجزارة والمزرعة، مع ارتفاع بعض الأنواع، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار اللحوم صباح اليوم الاثنين، لاهتمام متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن بالقيمة السعرية لها، ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 123 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 139 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

اللحم الاسباني

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

اللحم الارجواني

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 142 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

البقري المستورد

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 127 جنيهًا (وزن كيلو).

اللحم الكولومبي

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.