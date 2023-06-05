29,4  مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 178 مشروع في محافظة بورسعيد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

مشروعات محافظة بورسعيد

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 22/2023 تبلغ 29,4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 64,2% عن خطة العام السابق.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 19,8مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 67,3%، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5,6 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الاسكان 1,3 مليار جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 940 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة 475,7 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,3مليارجنيه بنسبة 3,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بورسعيد في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 851 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة من المستهدف تنفيذ 12 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال انشاء وتطوير 8 مستشفيات بالمحافظة.