كلام فى الهوا

الأحد 04/يونيو/2023 - 08:52 م 6/4/2023 8:52:21 PM

الموروث الشعبى المتعلق بزيارة الأضرحة، هناك من يرى جوازها إذا كانت للدعاء لهم والترحم عليهم، وهناك من يرى عدم جوازها إذا كانت بغرض طلب العون والمدد منهم.

هؤلاء الذين يفعلون ذلك ليست نشأتهم فى الأحياء الشعبية فقط إنما منهم من يسكن فى أرقى الأحياء، وأصبح هناك اختصاصات لتلك الأضرحة، فالشيخ «القادرى» للشفاء من العقم والشيخ أبوالسعود لعلاج العفاريت أو الأسياد والشيخ الشعرانى لعلاج الأمراض النفسية وضيق النفس والزهقان. هذه العادات لم تقف عند أضرحة شيوخ المسلمين إنما تصل إلى بعض الأضرحة لغير المسلمين.

ويتيح المناخ الاجتماعى والثقافى الفرص لانتشار هذه الموروثات بين الناس، وهناك من يغذى هذه العادات للتأثير على سلوك الأشخاص والتحكم فيهم. ولكن للحقيقة إن هؤلاء الذين يعتقدون فى تلك الأشياء يرجعون من زيارتهم من تلك الأضرحة وقد ترسخ فى عقولهم أن كل ما طلبوه تحقق!!

لم نقصد أحداً!!