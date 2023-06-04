الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

سري الدين: لا مجال لتحقيق التنمية المستدامة دون إصلاح مؤسسي

النائب هاني سري الدين
النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الماليه والاقتصادية

أكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الاستثمارات العامة ساهمت في تحسين الاقتصاد الكلي، موكدا بانه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق  اصلاح مؤسسي لهذه الدولة.

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خطوات الاصلاح هيكلي

وتابع سري الدين في كلمته في الجلسة العامه اليوم بان الدولة تسعي للوصول الي اسهامات في القطاع الاجنبي بعشرات الملايين من الدولارات كيف سيتحقق هذا ولايوجد في خطه الدولة اي خطوات لاصلاح هيكلي لجذب استثمارات خاصة مفيش اي مؤشرات .

وتابع سري الدين باننا نواجه تحديات ولابد من خطة الاستراتيجيه اصلاح الهيكله التخطيط بدراسة جديه .

ولفت سري الدين باننا عقدنا 22 جلسه مع وزراة  التخطيط لمناقشة الاصلاح الهيكلي ، والموشرات الدوليه لاتزال بعيده عن هذا المجال  بالاضافه الي ان موشر الحريه الاقتصاديه في اخر الترتيب ونحتاج الي وقفه كبيره في هذه المجالات .

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